Napoli-Verona, rissa Gattuso-Juric: “Hai rotto il ca***, non provi vergogna?” (Di domenica 23 maggio 2021) Gennaro Ivan Gattuso e Ivan Juric non hanno contenuto l’ardore delle loro emozioni, durante un momento cruciale di Napoli-Hellas Verona. Dopo veementi proteste del tecnico scaligero dopo la rete del vantaggio napoletano, durante la prima parte del secondo tempo e con Rramhani protagonista in positivo, Gattuso ha inveito duramente contro il collega. “Hai rotto il c***o, non provi vergogna?”. Esattamente con queste parole, l’attuale allenatore del Napoli ha spento la furia di Juric, evidentemente infastidito dalle grida del tecnico del Verona, mai domo nel corso dello sviluppo dell’ultima giornata. Gattuso furioso e implacabile, Juric non da meno e momenti di pura ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Gennaro Ivane Ivannon hanno contenuto l’ardore delle loro emozioni, durante un momento cruciale di-Hellas. Dopo veementi proteste del tecnico scaligero dopo la rete del vantaggio napoletano, durante la prima parte del secondo tempo e con Rramhani protagonista in positivo,ha inveito duramente contro il collega. “Haiil c***o, non?”. Esattamente con queste parole, l’attuale allenatore delha spento la furia di, evidentemente infastidito dalle grida del tecnico del, mai domo nel corso dello sviluppo dell’ultima giornata.furioso e implacabile,non da meno e momenti di pura ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliVerona ?? - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Verona 1-1, rete di Faraoni M. (VER) - forumJuventus : Pareggia il Verona a Napoli #juvebologna 0-4 - BrenoMaiaa : RT @CR7Brasil: Cristiano Ronaldo no banco assistindo Napoli vs Verona. ?? - IgorAccioly6 : RT @CR7Brasil: Cristiano Ronaldo no banco assistindo Napoli vs Verona. ?? -