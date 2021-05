Milan, Atalanta e Juve in Champions. Ed ecco chi va in Europa League e Conference (Di domenica 23 maggio 2021) L'ultima giormnata di serie A regala la Champions a Milan, Atalanta e Juventus, che chiudono rispettivamente seconda, terza e quarta. Resta fuori dalla Coppa più importante il Napoli, bloccato dal ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) L'ultima giormnata di serie A regala lantus, che chiudono rispettivamente seconda, terza e quarta. Resta fuori dalla Coppa più importante il Napoli, bloccato dal ...

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - Atalanta_BC : ?? Così in campo contro il Milan! ?? Here's our last #StartingXI of the season! Presented by @Plus500 #AtalantaMilan… - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - FraInter86 : RT @bennygiardina: Come sarebbe la Champions oggi coi criteri del 2024: ???? M. City, M. Utd, L'pool, Chelsea, Tottenham ???? Atletico, Real,… - MatteoBarile7 : Finale di #SerieATIM pazzesco: in #ChampionsLeague ci vanno #Milan e #Juventus. I rossoneri tornano nella massima c… -