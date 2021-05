Maneskin vincono l’Eurovision 2021: la vittoria all’Italia dopo 31 anni (Di domenica 23 maggio 2021) . Esplode l’entusiasmo sui social. Li avevano dati tutti per favoriti della vittoria e così è stato. I Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021, riportando il trofeo in Italia dopo ben 31 anni. L’ultima nostra vittoria risale al 1990, quando vinse Toto Cutugno. La band L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 23 maggio 2021) . Esplode l’entusiasmo sui social. Li avevano dati tutti per favoriti dellae così è stato. Ihanno vintoSong Contest, riportando il trofeo in Italiaben 31. L’ultima nostrarisale al 1990, quando vinse Toto Cutugno. La band L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - RadioItalia : #Eurovision vincono i Maneskin! Tutta l’Italia vince con loro! #escita #Escita2021 @thisismaneskin - CB_Ignoranza : ALZALA IN ALTO CAPITANO, PERCHÉ STASERA È ANCORA PIÙ BELLO ESSERE ITALIANI! I @thisismaneskin vincono l'#Eurovision… - flamanc24 : RT @GiusCandela: Amadeus in due anni: 1)Diodato canzone bellissima, simbolo della pandemia; 2) Maneskin che vincono l'#Eurovision. In bocc… - em_eraldsea : RT @RadioItalia: I Maneskin vincono l' #Eurovision dopo una gara sudatissima ed emozionante! Vittoria strepitosa e meritatissima! #Escita #… -