Live Napoli-Verona 1-1 Faraoni segna il gol del pareggio

(Di domenica 23 maggio 2021) Vincere per scacciare via le paure e conquistare il tanto ambito posto in Champions League. È questo l'obiettivo deldi Gattuso che solo con un successo potrebbe essere sicuro della...

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

- VERONA 1 - 161' Rrahmani (N), 69' Faraoni (V)(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano (67' Politano), Zielinski, Insigne; ...Allo stadio Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiVerona 1 - 0 ...Dagli altri campi: pareggio del Verona con Faraoni. Napoli-Verona 1-1. 66' - Doppio cambio Juve: esce Danilo entra Bernardeschi ed entra Pinsoglio al posto di Szczesny. 65' - Puni ...63' - Doppio cambio per l'Hellas: fuori Pandur e Kalinic, dentro il terzo portiere Berardi e Lasagna. 61' - GOOOOOL DEL NAPOLIII! Corner del Napoli, pallone che arriva in area e dopo un batti e ribatt ...