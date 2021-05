La Germania sia una necessità europea e l’Europa una necessità italiana (Di domenica 23 maggio 2021) Ammirata e temuta, lineare e indecifrabile, la Germania resta al centro di dubbi e malintesi che sembrano scolpiti nel marmo. In Italia interessi, rapporti, consuetudini, pur consistenti, scivolano spesso in secondo piano, fino quasi a scomparire sotto una coltre di diffidenza, non tanto sul terreno istituzionale quanto nella percezione più diffusa. Né ci aiuta l’asimmetria di contatti e conoscenze, prevalenti da parte tedesca verso l’Italia su quelli italiani in relazione alla Germania. La questione è da tempo all’attenzione di un ristretto gruppo di addetti ai lavori, che negli anni non si sono arresi dinanzi a stereotipi e superficialità. Ora, dopo lo schianto prodotto dalla pandemia e di fronte agli interrogativi su politica e economia, è ancora più utile una riflessione libera da pregiudizi sui rapporti Italia-Germania e sulle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) Ammirata e temuta, lineare e indecifrabile, laresta al centro di dubbi e malintesi che sembrano scolpiti nel marmo. In Italia interessi, rapporti, consuetudini, pur consistenti, scivolano spesso in secondo piano, fino quasi a scomparire sotto una coltre di diffidenza, non tanto sul terreno istituzionale quanto nella percezione più diffusa. Né ci aiuta l’asimmetria di contatti e conoscenze, prevalenti da parte tedesca verso l’Italia su quelli italiani in relazione alla. La questione è da tempo all’attenzione di un ristretto gruppo di addetti ai lavori, che negli anni non si sono arresi dinanzi a stereotipi e superficialità. Ora, dopo lo schianto prodotto dalla pandemia e di fronte agli interrogativi su politica e economia, è ancora più utile una riflessione libera da pregiudizi sui rapporti Italia-e sulle ...

