Juventus, accordo Ronaldo-Agnelli se non arriva il quarto posto (Di domenica 23 maggio 2021) Ronaldo Agnelli, ecco il patto d'onore se la Juve manca la Champions. Quale sarebbe il destino del portoghese Come scrive questa mattina Repubblica qualora la Juventus mancasse l'obiettivo Champions, Cristiano Ronaldo sarebbe destinato a lasciare Torino in estate. CR7 non ha nessuna intenzione di retrocedere in un torneo che non ha mai frequentato nemmeno quand'era ragazzetto. Nel suo contratto non esiste una clausola che gli consenta di svincolarsi dalla Champions, ma avrebbe una sorta di patto d'onore con Agnelli che nell'eventualità, lo lascerebbe andare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

