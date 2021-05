Juan Jesus saluta la Roma sui social: “The last dance” (Di domenica 23 maggio 2021) La Roma è attesa questa era in casa dello Spezia per disputare l’ultima giornata della Serie A 2020/2021, e per Juan Jesus sarà l’ultima apparizione con i giallorossi. Il difensore è in scadenza di contratto e conferma il suo addio, ormai certo da settimane, postando una foto sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase “The last dance”, “L’ultimo ballo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@Juan05Jesus) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Laè attesa questa era in casa dello Spezia per disputare l’ultima giornata della Serie A 2020/2021, e persarà l’ultima apparizione con i giallorossi. Il difensore è in scadenza di contratto e conferma il suo addio, ormai certo da settimane, postando una foto sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase “The”, “L’ultimo ballo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@05) SportFace.

FilippoMamini : 9 anni e finalmente esci per alzare la coppa e non per parare i retropassaggi di Juan Jesus - RomaFuori : RT @JioH501: Juan Jesus che finge di vivere in questa bolla in cui i tifosi non lo detestano è ancor più insopportabile - JioH501 : Juan Jesus che finge di vivere in questa bolla in cui i tifosi non lo detestano è ancor più insopportabile - TuttoMercatoWeb : Juan Jesus saluta la Roma con un messaggio via social: 'The last dance' - ancoracaaposta : @Marco_D Juan Jesus e Bruno Peres sono in scadenza eh -