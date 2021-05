“Il vaccino è contagioso”: parrucchiera vieta l’ingresso ai vaccinati nel suo salone (Di domenica 23 maggio 2021) Se in Italia ci si sta adoperando per il Green Pass, se anche l’UE è proiettata verso l’obiettivo di un documento che attesti la buona salute del cittadino per permettere gli spostamenti, se nei negozi è d’obbligo la mascherina, il disinfettarsi le mani e tenere la temperatura sotto i 37.5°, c’è qualcuno che va contro corrente: Yazmina Jade Adler ha infatti vietato l’accesso al suo salone di bellezza a tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino anticovid, per paura che possano contagiare gli altri clienti. Quando la scienza è un’opinione Yazmina Jade Adler è sicuramente una donna caratteristica. Senza voler addentrarci alla ricerca di qualche aggettivo appropriato, potrebbe risultare poco lusinghiero, basti pensare che nel 2019 è balzata agli onori della cronaca per essersi spalmata del sangue mestruale sul volto e averlo condiviso sui ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 maggio 2021) Se in Italia ci si sta adoperando per il Green Pass, se anche l’UE è proiettata verso l’obiettivo di un documento che attesti la buona salute del cittadino per permettere gli spostamenti, se nei negozi è d’obbligo la mascherina, il disinfettarsi le mani e tenere la temperatura sotto i 37.5°, c’è qualcuno che va contro corrente: Yazmina Jade Adler ha infattito l’accesso al suodi bellezza a tutti coloro che hanno ricevuto ilanticovid, per paura che possano contagiare gli altri clienti. Quando la scienza è un’opinione Yazmina Jade Adler è sicuramente una donna caratteristica. Senza voler addentrarci alla ricerca di qualche aggettivo appropriato, potrebbe risultare poco lusinghiero, basti pensare che nel 2019 è balzata agli onori della cronaca per essersi spalmata del sangue mestruale sul volto e averlo condiviso sui ...

BaudyDaniela : RT @2_crim: @MarcelloLyotard È strana sta cosa... sappiamo che vaccino non copre e rimani contagioso, e che tampone è inattendibile. Ma qu… - 2_crim : @MarcelloLyotard È strana sta cosa... sappiamo che vaccino non copre e rimani contagioso, e che tampone è inattendi… - gianca7871 : @MichelaMeloni1 Ma, temono che il vaccino possa esser contagioso??? - Nclosing123 : Chiedo da ignorante,per capire:anche se il virus non mutasse mai in modo da sfuggire al vaccino,se però diventa più… - daniele19921 : RT @FilloM14: #DelDebbio di fronte ad un uomo disperato, quasi suicida 4 mesi fa, lo invita a resistere che “grazie ai #vaccini “ se ne sta… -