Hakimi | “Lautaro e Lukaku mi hanno aiutato tanto Futuro? Sono contento all’Inter”

Durante la festa scudetto dell'Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche l'esterno Achraf Hakimi. "Sono molto felice anche per i tifosi, vincere dopo undici anni ed entrare nella storia dell'Inter è qualcosa di fantastico. È stato complicato il primo mese qui, perché era un campionato nuovo. Lautaro e Lukaku mi hanno aiutato tanto, Sono cresciuto tanto. Futuro? Sono molto contento qui". FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

