GP Montecarlo, clamoroso: Leclerc non parteciperà alla gara! (Di domenica 23 maggio 2021) Incredibile a Montecarlo. Charles Leclerc non prenderà parte al GP di Monaco. Ma cosa è successo? L’assenza del pilota monegasco è data da problema al semiasse ravvisato dal team dopo il giro di ricognizione. Sembrava dovesse partite dalla pitlane, invece resterà fuori dalla gara dopo aver conquistato la pole position a casa sua. Una beffa dopo che le verifiche, a seguito dell’incidente nel Q3, avevano escluso la sostituzione del cambio e quindi salvato la pole del monegasco. Un colpo durissimo per la Ferrari che, dopo aver primeggiato nelle qualifiche, si trova a dover rinunciare al pilota che aveva ottenuto la prima piazzola del circuito cittadino. Una cattiva sorte che sembra non abbandonare più il cielo di Maranello. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Incredibile a. Charlesnon prenderà parte al GP di Monaco. Ma cosa è successo? L’assenza del pilota monegasco è data da problema al semiasse ravvisato dal team dopo il giro di ricognizione. Sembrava dovesse partite dpitlane, invece resterà fuori dgara dopo aver conquistato la pole position a casa sua. Una beffa dopo che le verifiche, a seguito dell’incidente nel Q3, avevano escluso la sostituzione del cambio e quindi salvato la pole del monegasco. Un colpo durissimo per la Ferrari che, dopo aver primeggiato nelle qualifiche, si trova a dover rinunciare al pilota che aveva ottenuto la prima piazzola del circuito cittadino. Una cattiva sorte che sembra non abbandonare più il cielo di Maranello. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

Giorgiovsb : RT @tvdellosport: ?? ULTIM’ORA Clamoroso in #F1 A pochi minuti dal via, la #Ferrari ha comunicato che Charles #Leclerc non prenderà parte… - DilectisG : RT @tvdellosport: ?? ULTIM’ORA Clamoroso in #F1 A pochi minuti dal via, la #Ferrari ha comunicato che Charles #Leclerc non prenderà parte… - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Clamoroso in #F1 A pochi minuti dal via, la #Ferrari ha comunicato che Charles #Leclerc non prenderà… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #GpMonaco Clamoroso a #Montecarlo! #Leclerc non potrà prendere il via! La sua #Ferrari fuori ca… - sportface2016 : #F1, il video del clamoroso incidente di #Leclerc nelle qualifiche del #MonacoGP: bandiera rossa e pole al monegasc… -