F1, perché Charles Leclerc non disputa il GP di Monaco? Motivi e cause: pasticcio della Ferrari, pole-position sfumata (Di domenica 23 maggio 2021) Charles Leclerc non prenderà parte al GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che inizierà alle ore 15.00 sul circuito cittadino di Montecarlo. Durante il cosiddetto installation lap, ovvero la tornata per allinearsi sulla griglia di partenza, il monegasco ha accusato alcuni problemi sul suo cambio e, al posto di presentarsi in pole position, è rientrato ai box. I meccanici della Ferrari hanno cercato di mettere a posto una situazione disperata, ma i pochi minuti a disposizione prima dello start non sono bastati per risolvere la questione e dunque il 23enne non potrà disputare la gara di casa. Charles Leclerc aveva conquistato la pole position durante le qualifiche di ieri, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)non prenderà parte al GP di2021, quinta tappa del Mondiale F1 che inizierà alle ore 15.00 sul circuito cittadino di Montecarlo. Durante il cosiddetto installation lap, ovvero la tornata per allinearsi sulla griglia di partenza, il monegasco ha accusato alcuni problemi sul suo cambio e, al posto di presentarsi in, è rientrato ai box. I meccanicihanno cercato di mettere a posto una situazione disperata, ma i pochi minuti a disposizione prima dello start non sono bastati per risolvere la questione e dunque il 23enne non potràre la gara di casa.aveva conquistato ladurante le qualifiche di ieri, ma ...

