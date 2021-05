F1 GP Monaco 2021, Vettel: “Prestazione meravigliosa, siamo riusciti a stare davanti ad Hamilton” (Di domenica 23 maggio 2021) Il pilota dell’Aston Martin, Sebastian Vettel, al termine del Gran Premio di Monaco 2021 concluso con un grande quinto posto, ha espresso tutta la propria gioia: “È stata una Prestazione meravigliosa, frutto di una strategia perfetta. siamo riusciti ad avere il passo alla fine del primo stint e siamo riusciti a stare davanti a Lewis. È stato difficile tenere dietro Gasly quando sono uscito dai box ma è stato il momento chiave. Bisogna avere pazienza, può essere un nuovo inizio ma Monaco è sempre una gara a parte, anche se per come è il tracciato il pilota qui fa la differenza. Baku? È un circuito cittadino, sì, però in effetti è di altra natura rispetto a Montecarlo perché ha diversi ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Il pilota dell’Aston Martin, Sebastian, al termine del Gran Premio diconcluso con un grande quinto posto, ha espresso tutta la propria gioia: “È stata una, frutto di una strategia perfetta.ad avere il passo alla fine del primo stint ea Lewis. È stato difficile tenere dietro Gasly quando sono uscito dai box ma è stato il momento chiave. Bisogna avere pazienza, può essere un nuovo inizio maè sempre una gara a parte, anche se per come è il tracciato il pilota qui fa la differenza. Baku? È un circuito cittadino, sì, però in effetti è di altra natura rispetto a Montecarlo perché ha diversi ...

