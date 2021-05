Elefanti e uomini: convivenza possibile e sostenibile (Di domenica 23 maggio 2021) Elefanti e uomini sono gli elementi focali del Padiglione thailandese alla 17° Mostra Internazionale d’Architettura di Venezia. Nei villaggi kuy, infatti, le persone vivono, ancora oggi, in stretta simbiosi con gli Elefanti. Elefanti e uomini: un legame sempre possibile nel corso del tempo? I mutamenti sociali ed economici hanno influenzato il rapporto tra gli abitanti Leggi su periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021)sono gli elementi focali del Padiglione thailandese alla 17° Mostra Internazionale d’Architettura di Venezia. Nei villaggi kuy, infatti, le persone vivono, ancora oggi, in stretta simbiosi con gli: un legame semprenel corso del tempo? I mutamenti sociali ed economici hanno influenzato il rapporto tra gli abitanti

Advertising

OhWhatFun__ : RT @Diversete1: Abbiamo ospitato uomini, donne, omosessuali.. elefanti leoni pappagalli.. quanta strada c'è da fare.. per non categorizzare… - Diversete1 : Abbiamo ospitato uomini, donne, omosessuali.. elefanti leoni pappagalli.. quanta strada c'è da fare.. per non categ… -