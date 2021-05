DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: il cambio di Leclerc non ha danni! Ferrari in pole dalle 15.00 (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES Leclerc NON SOSTITUISCE IL CAMIO E PARTIRA’ DALLA pole F1 SU TV8: A CHE ORA VEDERE IN CHIARO IL GP DI MONACO 14.26 Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche Ferrari (9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1). 14.23 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David Coulthard (2000, 2002); mentre hanno arpionato 1 affermazione anche Mika Häkkinen (1998), Kimi Räikkönen (2005), ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLESNON SOSTITUISCE IL CAMIO E PARTIRA’ DALLAF1 SU TV8: A CHE ORA VEDERE IN CHIARO IL GP DI MONACO 14.26 Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche(9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1). 14.23 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David Coulthard (2000, 2002); mentre hanno arpionato 1 affermazione anche Mika Häkkinen (1998), Kimi Räikkönen (2005), ...

