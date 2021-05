De Giovanni convinto: “Non capisco la magnificazione di Gattuso, anche con la Champions la stagione del Napoli è in chiaroscuro” (Di domenica 23 maggio 2021) Il giornalista Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’operato di Rino Gattuso in questa stagione. Ecco quanto evidenziato: “Se il Napoli arriva terzo o quarto, non cambia il fatto che questa stagione sia stata in chiaroscuro. Assisto ad una magnificazione, ad una santificazione del lavoro fatto da Gattuso. Ma io non credo. Il Napoli aveva la squadra per competere con l’Inter, che non è molto più forte del Napoli, e con la Juventus che è al capolinea di un grande ciclo. E col Milan, che ha giocato un solo girone. Non riesco a definire la stagione del Napoli un successo, anche se arriva la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Il giornalista Maurizio Deè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissparlando dell’operato di Rinoin questa. Ecco quanto evidenziato: “Se ilarriva terzo o quarto, non cambia il fatto che questasia stata in. Assisto ad una, ad una santificazione del lavoro fatto da. Ma io non credo. Ilaveva la squadra per competere con l’Inter, che non è molto più forte del, e con la Juventus che è al capolinea di un grande ciclo. E col Milan, che ha giocato un solo girone. Non riesco a definire ladelun successo,se arriva la ...

