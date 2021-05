Damiano dei Maneskin accusato di sniffare in diretta tv: la sua replica (Di domenica 23 maggio 2021) A margine della vittoria dei Maneskin alla 65esima edizione dell’Eurovision non poteva certo mancare una polemica social ad hoc. A farne le spese è proprio il cantante del gruppo romano Damiano David, che secondo alcuni commentatori del web sarebbe stato immortalato durante la diretta mentre assumeva droghe sulla postazione riservata ai Maneskin. Dalle immagini trasmesse dalla Rai si nota infatti il ragazzo chinato sul tavolo per qualche secondo, prima che il batterista Ethan Torchio gli faccia segno di rialzarsi. Eurovision, Damiano dei Maneskin accusato di assumere droga in diretta Secondo gli accusatori del cantante la posizione assunta da Damiano sarebbe inequivocabilmente quella di una persona che sta ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 maggio 2021) A margine della vittoria deialla 65esima edizione dell’Eurovision non poteva certo mancare una polemica social ad hoc. A farne le spese è proprio il cantante del gruppo romanoDavid, che secondo alcuni commentatori del web sarebbe stato immortalato durante lamentre assumeva droghe sulla postazione riservata ai. Dalle immagini trasmesse dalla Rai si nota infatti il ragazzo chinato sul tavolo per qualche secondo, prima che il batterista Ethan Torchio gli faccia segno di rialzarsi. Eurovision,deidi assumere droga inSecondo gliri del cantante la posizione assunta dasarebbe inequivocabilmente quella di una persona che sta ...

