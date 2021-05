Congo, eruzione del vulcano Nyiragongo: migliaia di persone in fuga. Ordinata l’evacuazione della città di Goma (Di domenica 23 maggio 2021) Congo, eruzione del vulcano Nyiragongo. La lava raggiunge la periferia della città di Goma. migliaia di persone in fuga. Scatta l’allarme in Congo per l’eruzione del vulcano Nyiragongo, considerato come il vulcano più pericoloso del mondo. Le autorità hanno invitato la popolazione alla calma ma migliaia di persone si sono date alla fuga raggiungendo il confine con il Ruanda. Congo, preoccupa l’eruzione del vulcano Nyiragongo. Ordinata l’evacuazione della ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021)del. La lava raggiunge la periferiadidiin. Scatta l’allarme inper l’del, considerato come ilpiù pericoloso del mondo. Le autorità hanno invitato la popolazione alla calma madisi sono date allaraggiungendo il confine con il Ruanda., preoccupa l’del...

