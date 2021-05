Brindisi-Virtus Bologna oggi in tv | orario e diretta streaming basket gara-1 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di domenica 23 maggio 2021) Happy Casae Segafredoscendono sul parquet in occasione del primo atto della semifinale diA1. I pugliesi hanno dalla loro il fattore campo nell’atteso confronto con le V nere, arrivate terze nella regular season che si è intervallata con i tanti appuntamenti di Eurocup. Domenica 23 maggio alle ore 20:45 inizierà la sfida che potrete seguire intv su Rai Sport + HD ed Eurosport 2 e in livesu Eurosport Player, Rai Play e Discovery +. SportFace.

I riflettori e le diretta TV (ore 20.45 Rai ed Eurosport) si spostano stasera al pala Pentassuglia dove, per la prima volta nelle semifinali dei play off, affronterà laBologna che ......05 Ciclismo: Giro D'Italia 2021 - TGiro #15 (sintesi) da Gorizia a cura di Andrea De Luca ore 20:35 Basket: C Italiano 2020/2021 Play Off Semifinali #1 Happy casaSegafredo Bologna (...PALERMO (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (24-30 maggio): LUNEDÌ 24 - Basket: Serie A. Semifinali play-off, gara 2 Milano-Venezia - Ciclismo: Giro d'Italia. 16^ t ...Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna. Palla a due ore 20:45, domenica 23 maggio, Palapentassuglia (BR).Diretta Rai Sport, ...