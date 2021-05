Bologna Juventus, i convocati di Mihajlovic: Svanberg ce la fa (Di domenica 23 maggio 2021) Sinisa Mihajlovic ha reso nota la lista dei convocati in vista di Bologna-Juventus Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati in vista dell’ultima partita di campionato di questa sera contro la Juventus. Out Danilo, ce la fa Svanberg. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten, Svanberg, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Sinisaha reso nota la lista deiin vista diSinisa, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista dell’ultima partita di campionato di questa sera contro la. Out Danilo, ce la fa. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten,, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : ? 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus ?? @Micol03707346 - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - TuttoMercatoWeb : Bologna, Sansone: 'Non voglio che la Juventus vada in Champions, ce la metteremo tutta' - Io_Francis : RT @onlyju70: I 'tifosi' dell' #Atalanta chiedono di perdere con il #Milan ?? I 'tifosi' del #Bologna chiedono di battere la #Juventus ?? Un… - captainfaried : @Raden_TV Bologna 2 - 4 Juventus -