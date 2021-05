Bielorussia, volo dirottato su Minsk per arrestare un oppositore bielorusso (Di domenica 23 maggio 2021) L'oppositore bielorusso Roman Protasevich che stava viaggiando da Atene a Vilnius su un volo Ryanair, è stato arrestato all'aeroporto di Minsk dopo che l'aereo su cui si trovava è stato dirottato e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) L'Roman Protasevich che stava viaggiando da Atene a Vilnius su unRyanair, è stato arrestato all'aeroporto didopo che l'aereo su cui si trovava è statoe ...

Advertising

pierofassino : Il dirottamento di un volo civile da aerei militari bielorussi per arrestare un oppositore al regime è una gravissi… - lauraboldrini : Un aereo in volo da Atene a Vilnius dirottato a #Minsk per arrestare il giornalista #Protasevich. Un atto di terr… - amendolaenzo : Chiediamo l'immediato rilascio di tutti i passeggeri del volo @Ryanair dirottato in Bielorussia. È un atto violento… - ladome17 : RT @Giorgiolaporta: Vorrei sapere come abbia fatto la #Bielorussia ad avere la lista passeggeri di un volo europeo. A che titolo #Lukashenk… - DanieleDann1 : ?? #Bielorussia, dirottato su #Minsk volo #Ryanair Atene-Vilnius con il pretesto di un 'allarme bomba' per arrestare… -