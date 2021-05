Bacio tra Damiano e Thomas dei Maneskin: all’Eurovision 2021 il messaggio per la comunità LGBT – VIDEO (Di domenica 23 maggio 2021) Di band come i Maneskin in Italia ce ne vorrebbero a palate. Damiano David, leader della band, da tempo combatte la mascolinità tossica e, anche per questo motivo, ha baciato in bocca Thomas, chitarrista del gruppo, sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2021. Bacio tra Damiano e Thomas dei Maneskin all’Eurovision 2021 Il Bacio tra Damiano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 23 maggio 2021) Di band come iin Italia ce ne vorrebbero a palate.David, leader della band, da tempo combatte la mascolinità tossica e, anche per questo motivo, ha baciato in bocca, chitarrista del gruppo, sul palcoscenico dell’Eurovision Song ContesttradeiIltra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

jumpolsneck : @MOONVLlGHT ecco, che poi sono quasi sicura che non ci sarà nessun bacio tra i due - miss_chifo : Tra quanto un tweet di Salvini e Pillon sul presunto video di Damiano e sul bacio con Ethan e Thomas? Apriamo le scommesse. - katypcute : RT @tetehyunjin: il bacio tra damiano e ethan, olio su tela, 2021 rotterdam - inthe_weeds : RT @airplaneoversea: Non c’è nulla di male nel bacio tra Damiano e Thomas e Damiano e Ethan, basta semplicemente che non lo rendiate qualco… - k6obin : RT @airplaneoversea: Non c’è nulla di male nel bacio tra Damiano e Thomas e Damiano e Ethan, basta semplicemente che non lo rendiate qualco… -