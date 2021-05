Anniversario morte Falcone, Giulia Grillo: “Ancora oggi dobbiamo essere capaci di reagire ai fenomeni mafiosi” (Di domenica 23 maggio 2021) ROMA – “Erano le ore 17:57 del 23 maggio 1992, quando gli attentatori fecero esplodere un tratto dell’autostrada A29 nei pressi di capaci. Persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. In quel momento l’Italia si fermò. Avevamo perso una battaglia importante. Una pagina buia nella storia della Sicilia, dell’Italia, del mondo intero. Ancora oggi dobbiamo essere capaci di reagire ai fenomeni mafiosi, soprattutto con la cultura antimafia, la politica delle scelte giuste, il ricordo di chi ci ha lasciato gli strumenti per combattere le mafie”. Così la parlamentare del M5S Giulia ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 maggio 2021) ROMA – “Erano le ore 17:57 del 23 maggio 1992, quando gli attentatori fecero esplodere un tratto dell’autostrada A29 nei pressi di. Persero la vita il giudice Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. In quel momento l’Italia si fermò. Avevamo perso una battaglia importante. Una pagina buia nella storia della Sicilia, dell’Italia, del mondo intero.diai, soprattutto con la cultura antimafia, la politica delle scelte giuste, il ricordo di chi ci ha lasciato gli strumenti per combattere le mafie”. Così la parlamentare del M5S...

