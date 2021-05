Werder Brema saluta la Bundesliga dopo 41 anni: è retrocessione (Di sabato 22 maggio 2021) Il Werder Brema, dopo la sconfitta interna con il Borussia Mönchengladbach, saluta la Bundesliga e scende in Zweite Liga La sconfitta interna del Werder Brema, contro il Borussia Mönchengladbach, ha condannato i tedeschi alla retrocessione. La squadra di Thomas Schaaf saluta così la Bundesliga dopo 41 anni. I 31 punti in classifica non sono bastati ai biancoverdi per evitare la discesa in Zweite Liga. Poker ospite fatale, inutili le reti del 4-2 firmate da Milot Rashica e Niclas Füllkrug. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Illa sconfitta interna con il Borussia Mönchengladbach,lae scende in Zweite Liga La sconfitta interna del, contro il Borussia Mönchengladbach, ha condannato i tedeschi alla. La squadra di Thomas Schaafcosì la41. I 31 punti in classifica non sono bastati ai biancoverdi per evitare la discesa in Zweite Liga. Poker ospite fatale, inutili le reti del 4-2 firmate da Milot Rashica e Niclas Füllkrug. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SaviCarlone : RT @gippu1: In Germania brutale retrocessione in Zweite Liga del Werder Brema dopo 41 anni ininterrotti di #Bundesliga: il che vuol dire ch… - R0bby36 : IL WERDER BREMA È RETROCESSO IN BUNDESLIGA 2! Decisiva la sconfitta interna per 4-2 contro il Borussia Mönchenglad… - marcodpIII : #Bundesliga 20/21 finisce così. Ultimi verdetti: Union Berlino in Conference League, Colonia allo spareggio, Werder… - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: In Germania brutale retrocessione in Zweite Liga del Werder Brema dopo 41 anni ininterrotti di #Bundesliga: il che vuol dire ch… - Riccardo_ASR27 : Va bene tutto, ma la clamorosa retrocessione del Werder Brema, che è stata una delle fondatrici della Bundesliga, m… -