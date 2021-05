Virtua Fighter | arriveranno a breve novità sul nuovo progetto eSport

(Di sabato 22 maggio 2021) Sega rivelerà aimportantiriguardanti il ritorno delle competizionidedicate al noto picchiaduroLe notizie sull’arrivo di unlegato a, uno dei franchise picchiaduro più longevi e apprezzati, si rincorrono già da qualche mese e, in particolare, da quando, in occasione della celebrazione del 60° compleanno di Sega, questo era stato annunciato ufficialmente. Alcune recenti azioni compiute dell’azienda giapponese sembrano confermare che ulterioristiano per essere rivelate al pubblico.: ecco quandolesul ...

Sega ospiterà lo streaming live dell'annuncio ufficiale del progetto x eSports il 27 maggio alle 20:00 JST (le 12:00, ora italiana) sul canale YouTube appena lanciato. È stato anche lanciato un sito Web teaser che fa il conto alla rovescia per l'... Sega rivelerà importanti novità riguardanti il ritorno delle competizioni eSport dedicate al noto picchiaduro Virtua Fighter. Il suffisso esport affiancato al nome della serie fa pensare ad un reboot di Virtua Fighter con il gaming competitivo in testa, magari legato all'evoluzione dell'EVO in collaborazione con Sony Il Virt ...