Vaccini, Moratti: 'Lombardia prima in Italia per utilizzo di dosi' (Di sabato 22 maggio 2021) ' La Lombardia è la prima regione Italiana per utilizzo di Vaccini , con il 95,4% delle dosi somministrate su quelle consegnate'. Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, vice presidente e assessore al ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) ' Laè laregionena perdi, con il 95,4% dellesomministrate su quelle consegnate'. Lo scrive su Twitter Letizia, vice presidente e assessore al ...

leggoit : #Vaccini, Moratti: «#Lombardia prima in Italia per utilizzo di dosi» - radiolombardia : Vaccini Covid, Moratti: Lombardia prima in Italia per utilizzo - - rico6868 : Ieri il mio capoturno lombardo, più anziano di me, era perplesso: 'Com'è che tu ti vaccini prima?' - Non so, chiedi a #Fontana e #Moratti. - rico6868 : @opificioprugna @MassimoSchiavo2 Ieri il mio capo lombardo, più anziano, era perplesso: 'Com'è che tu ti vaccini pr… - Giorno_Milano : Vaccini: 'Lombardia prima regione d'Italia'. L'annuncio di Moratti -