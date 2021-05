Vaccini a domicilio, c’è l’accordo tra ministero della Salute, Regioni e federazione infermieri (Di sabato 22 maggio 2021) infermieri in campo per le vaccinazioni a domicilio. E’ stato firmato dal ministero della Salute, dalle Regioni e dalla federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per gli infermieri dipendenti, prevista nel decreto Sostegni, e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per gli infermieri pediatrici, prevede che tutti gli infermieri, in autonomia svolgano – previo adeguato ‘Triage prevaccinale (anamnesi standardizzata)’ per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino – il servizio di vaccinazione al ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021)in campo per le vaccinazioni a. E’ stato firmato dal, dallee dallanazionale degli Ordini delle professionistiche (Fnopi) un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per glidipendenti, prevista nel decreto Sostegni, e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per glipediatrici, prevede che tutti gli, in autonomia svolgano – previo adeguato ‘Triage prevaccinale (anamnesi standardizzata)’ per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino – il servizio di vaccinazione al ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Figliuolo: passare a vaccinazioni delocalizzate, anche a domicilio #coronavirus - FBergamini3 : RT @QSanit: #Covid. Gli #infermieri in campo per i #vaccini a domicilio. Accordo @FNInfermieri , @regioni_it e #Governo. Compenso da 6,16… - AMarco1987 : Coronavirus, ultime notizie. In Italia somministrate 30 milioni di vaccini. Figliuolo: vaccinazioni anche a domicil… - MediasetTgcom24 : Figliuolo: passare a vaccinazioni delocalizzate, anche a domicilio #coronavirus - AcetiTonino : RT @opibelluno: Anche il vaccino sarà “ovunque” e, soprattutto, per il Bene di Tutti! Sottoscritto da @FNInfermieri , #Regioni e @Ministero… -