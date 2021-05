Vaccinati, prima dose per 2 milioni di campani. A 810.892 anche seconda dose (Di sabato 22 maggio 2021) Alle ore 16.00 di oggi in campania è stata raggiunta la soglia dei 2 milioni di somministrazioni di prime dosi. Complessivamente sono stati Vaccinati con la prima dose 2.015.917 cittadini. Di questi 810.892 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.826.810. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Alle ore 16.00 di oggi ina è stata raggiunta la soglia dei 2di somministrazioni di prime dosi. Complessivamente sono staticon la2.015.917 cittadini. Di questi 810.892 hanno ricevuto la. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.826.810. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

dariocurcio5 : #vaccini La #Campania comunica che è stata raggiunta la quota di 2mln di cittadini vaccinati con la prima dose. #VACCINATI - g_giacco : @AleksLepri Alzano l'asticella ogni volta piu in alto. Prima erano quelli senza mascherina, poi quelli che non cred… - plums_the : @Potemkin959 @NicolaColella1 Peccato che i numeri dicano altro... hanno vaccinato il 20% della popolazione e sono a… - No_Miele : Avvertenze Prima di baciarvi chiedete se si son vaccinati! Consigli mamma 4.0 - Shajidn : @Mr_Ozymandias @Gigadesires In autunno non usciremo dal tunnel, ma ci rientreremo, forse anche prima, visto che in… -