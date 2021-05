Ultime Notizie Serie A: Mourinho sogna Kane, le parole degli allenatori (Di sabato 22 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.50 – Carnevali: «Boga non è in vendita, servono 40 milioni». E il Sassuolo lo multa – Il Sassuolo è infuriato per l’annuncio di Boga ieri a L’Equipe: l’ivoriano ha detto che andrà via. Il club non ha preso bene questo annuncio a mezzo stampa e multerà il calciatore. Ore 13.15 – Conferenza stampa Nicola: «Salvezza non scontata, dobbiamo far meglio» – Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. LE SUE parole Ore 12.30 – Conferenza stampa Pirlo: «Ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan» – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. LE SUE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.50 – Carnevali: «Boga non è in vendita, servono 40 milioni». E il Sassuolo lo multa – Il Sassuolo è infuriato per l’annuncio di Boga ieri a L’Equipe: l’ivoriano ha detto che andrà via. Il club non ha preso bene questo annuncio a mezzo stampa e multerà il calciatore. Ore 13.15 – Conferenza stampa Nicola: «Salvezza non scontata, dobbiamo far meglio» – Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. LE SUEOre 12.30 – Conferenza stampa Pirlo: «Ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan» – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. LE SUE ...

Advertising

Corriere : La California riapre, dal 15 giugno addio al distanziamento - fanpage : 'Ci vorranno ancora dai 3 ai 5 anni per battere il Coronavirus' - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - italianelcuore3 : Denise Pipitone, c'è il nuovo colpo di scena: 'Due persone indagate' - CorriereCitta : Movida a Roma: 300 giovani assembrati, bomba carta contro la Polizia Locale e ragazzi senza mascherina -