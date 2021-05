Tennis, WTA Parma 2021: Cori Gauff domina Qiang Wang e conquista il suo secondo titolo (Di sabato 22 maggio 2021) Cori Gauff trionfa nel WTA di Parma. Sulla terra rossa emiliana l’americana, numero 30 della classifica mondiale, ha conquistato il secondo titolo della carriera dopo quello vinto nel 2019 a Linz. La 17enne di Atlanta ha dominato la finale contro la cinese Qiang Wang (48 del mondo) in due set con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Un primo set completamente dominato dalla giovane americana, che si è portata subito sul 3-0 con break di vantaggio. Gauff ha proseguito nel suo monologo, strappando il servizio ancora alla cinese nel sesto game. Un solo momento difficile nel settimo gioco per l’americana, che ha prima annullato tre palle break e poi chiuso il set per ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)trionfa nel WTA di. Sulla terra rossa emiliana l’americana, numero 30 della classifica mondiale, hato ildella carriera dopo quello vinto nel 2019 a Linz. La 17enne di Atlanta hato la finale contro la cinese(48 del mondo) in due set con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Un primo set completamenteto dalla giovane americana, che si è portata subito sul 3-0 con break di vantaggio.ha proseguito nel suo monologo, strappando il servizio ancora alla cinese nel sesto game. Un solo momento difficile nel settimo gioco per l’americana, che ha prima annullato tre palle break e poi chiuso il set per ...

