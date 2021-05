Supercoppa Serie C 2020 2021 | trionfo della Ternana | Salzano stende il Perugia nel derby

(Di sabato 22 maggio 2021) Lapiega 1-0 ilnelumbro del Libero Liberati, valevole per l’ultimo attodi, grazie alla rete siglata nella ripresa dae conquista il trofeo. Un ciliegina sulla torta per la squadra di Cristiano Lucarelli, autrice di una stagione praticamente perfetta. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di gara, rendendosi subito pericolosi prima con un mancino dalla distanza di Crialese e poi, sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo, con un colpo di tacco di Melchiorri. I padroni di casa, però, non restano a guardare, tant’è che con il passare dei minuti alzano il proprio livello di gioco, ma le migliori occasioni le costruiscono ...

Advertising

btsportfootball : ?????????????? 3 x Premier League 2 x League Cup 1 x FA Cup 1 x Champions League ???? 4 x Champions League 3 x FIFA Club W… - Sachk0 : Buffon leaving Juventus with: Serie A ???????????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa ???????????? Serie B ?? Champions League ??… - tabellamercatob : #Supercoppa #SerieC Finale #TernanaPerugia 1-0 Salzano. Espulso Vanbaleghem Tabellino e cronaca… - sportavellino : Perugia ko, la Ternana fa sua anche la Supercoppa - - tabellamercatob : Supercoppa #SerieC Finale #TernanaPerugia 1-0 Salzano. Espulso Vanbaleghem Tabellino e cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Serie

(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) RisultatiC/ Diretta gol: la partita "in ritardo", live score playout DIRETTA TERNANA PERUGIA STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv ...... ladi Spagna, la Coppa delle Coppe e laEuropea mentre col Malaga vinse l'... Come riporta Fanpage PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIB: Monza, vittoria ...Diretta Ternana Perugia. Streaming video e tv del match valevole per la Supercoppa di Serie C tra le formazioni vincitrici del campionato ...La carriera da calciatore e i successi da allenatore di Sergio Conceiçao che ha giocato in Serie A con Lazio, Parma e Inter e potrebbe guidare il Napoli La fantasia sacrificata alla geometria. È il pa ...