SCARLET NEXUS | Demo disponibile per Xbox

Da oggi è disponibile la demo edition di SCARLET NEXUS su Xbox Series X - S e Xbox One. Questa versione di prova sarà disponibile anche per PlayStation 5 e PlayStation 4 dal 28 maggio. I giocatori possono unirsi alla FSE e prendere il controllo del gioco.