Roma, manifestazione contro il G20 e per la sanità pubblica: "Vaccini bene comune come l'acqua". Strappati simbolicamente i brevetti (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il corteo che venerdì 21 maggio ha visto sfilare per le vie della città diverse realtà Romane tra cui movimenti, consultori e associazioni cittadine, le proteste in occasione del G20, il Global Health Summit, non si fermano. A scendere in piazza sabato 22 maggio è stata l'Unione sindacale di base (Usb). Al centro della manifestazione, ancora una volta, la richiesta della liberalizzazione dei brevetti sui Vaccini, per una sanità pubblica aperta a tutti che non si basi solo sul profitto e sul mercato. "Il Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) stanzia pochissimi soldi per la sanità – ha dichiarato Pierpaolo Leonardi, dell'esecutivo nazionale confederale Usb – e questa è la prova che non c'è da parte del Governo nessuna volontà di modificare il sistema."

