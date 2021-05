Razzismo sui social contro giocatore Tottenham, 8 arresti (Di sabato 22 maggio 2021) La lotta contro il Razzismo sui social media ha portato all’arresto di otto uomini in Inghilterra dopo che un giocatore del Tottenham Hotspur, il sudcoreano Heung-min Son, ha denunciato di essere stato preso di mira con insulti discriminatori su Twitter. Altri quattro uomini sono stati ascoltati dalla polizia. “L’indagine è stata avviata dopo la partita Manchester United-Tottenham di domenica 11 aprile. Durante la partita, un giocatore del Tottenham è stato preso di mira con una serie di commenti altamente offensivi e razzisti su Twitter”, ha spiegato in una dichiarazione la polizia metropolitana. L’abuso è stato rilevato per la prima volta tramite lo strumento di segnalazione online del Manchester United e poi segnalato alla polizia di Manchester. ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) La lottailsuimedia ha portato all’arresto di otto uomini in Inghilterra dopo che undelHotspur, il sudcoreano Heung-min Son, ha denunciato di essere stato preso di mira con insulti discriminatori su Twitter. Altri quattro uomini sono stati ascoltati dalla polizia. “L’indagine è stata avviata dopo la partita Manchester United-di domenica 11 aprile. Durante la partita, undelè stato preso di mira con una serie di commenti altamente offensivi e razzisti su Twitter”, ha spiegato in una dichiarazione la polizia metropolitana. L’abuso è stato rilevato per la prima volta tramite lo strumento di segnalazione online del Manchester United e poi segnalato alla polizia di Manchester. ...

Advertising

CorrNazionale : Il Congresso degli #StatiUniti ha approvato la legge sui crimini d’odio contro gli asiatici. #Biden: “Il #razzismo… - peppe844 : RT @Adnkronos: Otto arresti in Inghilterra per i tweet razzisti contro #Son del #Tottenham - Adnkronos : Otto arresti in Inghilterra per i tweet razzisti contro #Son del #Tottenham - nuovaferrara : 'Un negro con il cane'. Ex calciatore reagisce il #sindaco lo invita in ufficio. Dopo l'insulto lo sfogo sui social… - italiaserait : Razzismo sui social contro giocatore Tottenham, 8 arresti -