Parliamo dell’amore e di un rito antichissimo, il legamento d’amore (Di sabato 22 maggio 2021) C’era un tempo lontano in cui la magia (vedi l’articolo magia bianca, nera o rossa)aveva una importanza notevole nella vita umana. Rituali, formule, pozioni creavano legami oppure li slegavano magari mettendo in secondo piano i sentimenti. Nel tempo, abbiamo imparato a fare a meno di questi “riti” ma alcune antiche formule, oggi parte della tradizione storica dei popoli, sono ancora in uso. Tra questi, i cosiddetti legamenti d’amore. Il nome “legamento d’amore” riporta un po’ alla mente strani sapori fiabeschi, eppure nulla è più lontano dalla magia delle favole di queste formule che hanno anche un loro valore reale. Il legamento d’amore si collega infatti ad alcuni trattamenti di medicina alternativa. Sono dei veri e propri metodi sensoriali per ritrovare l’affetto di un amore perduto, oppure il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 22 maggio 2021) C’era un tempo lontano in cui la magia (vedi l’articolo magia bianca, nera o rossa)aveva una importanza notevole nella vita umana. Rituali, formule, pozioni creavano legami oppure li slegavano magari mettendo in secondo piano i sentimenti. Nel tempo, abbiamo imparato a fare a meno di questi “riti” ma alcune antiche formule, oggi parte della tradizione storica dei popoli, sono ancora in uso. Tra questi, i cosiddetti legamenti. Il nome “” riporta un po’ alla mente strani sapori fiabeschi, eppure nulla è più lontano dalla magia delle favole di queste formule che hanno anche un loro valore reale. Ilsi collega infatti ad alcuni trattamenti di medicina alternativa. Sono dei veri e propri metodi sensoriali per ritrovare l’affetto di un amore perduto, oppure il ...

sansalovebot_ : @wRoNg_imagine_ Non è che lo sta invalidando, ma parliamo onestamente inej non può guarire i traumi con il potere d… - Cuzvharry : Io faccio dichiarazioni d'amore ad Harry Styles da 10 anni però si va bene parliamo dell'amicizia/amore unidirezionale di Catanzaro #tzvip - fantongreta : Parliamo di amore, delle stelle, dell’universo, di religioni, di pensieri filosofici e di tutto quello che vuoi, ma facciamolo insieme. - TitoloTv : Amore, droga e malattia in #Babyteeth Oggi parliamo Francesco Maggiore e Donato Francesco Bianco del film di Shanno… - cercasivastit : Chiudiamo argomento EG? Ha finto abbastanza bene cavalcando l’onda dell’amicizia speciale per illudere qualche ??. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Parliamo dell’amore Come parliamo quando parliamo d'amore? Popolis