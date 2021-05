Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, vaccini Astrazeneca over 30: ancora 800 dosi disponibili ** - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Notte Bianca, avanzano 800 dosi di Astra Zeneca a Capodichino - Scisciano : Campania, Vaccini. De Luca annuncia: “L’isola d’Ischia è covid free”: Napoli, 22 Maggio – “L’isola d’Ischia è covid… - corrmezzogiorno : #Napoli Notte Bianca, avanzano 800 dosi di Astra Zeneca a Capodichino - LaTorre1905 : #Vaccini, seconda #Dose sbagliata a donna, intervengono i #Carabinieri per ulteriori info clicca qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vaccini

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIAover 18: piattaforma in tilt, proteste sui social L'EPIDEMIAover 30, boom di prenotazioni: Johnson&Johnson... LE RIAPERTURE Covid a: a ...L'EPIDEMIAover 18: piattaforma in tilt, proteste sui social L'EPIDEMIAover 30, boom di prenotazioni: Johnson&Johnson... LE RIAPERTURE Covid a: a Capodichino ...Napoli – Sono rimasti ancora disponibili ben 800 vaccini dell’AstraZeneca per l’open night all’interno dell’hub vaccinale di Capodichino. sono gli ultimi posti disponibili per chi intende vaccinarsi n ...Parte questa sera la prima nottata dedicata alle vaccinazioni nella città di Napoli per i cittadini tra i 30 e i 39 anni. Dalle 20 di questa sera al centro di vaccinazioni di Capodichino ...