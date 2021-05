Milano | da peculato a falso materiale | funzionario indagato per 280 capi di imputazione 2

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) - Da pubblico ufficiale, qualità che ha aggravato la sua posizione e che ha anche permesso di procedere d'ufficio, il 52enne ha fornito certificazioni false, come i tagliandi autoadesivi da apporre sul libretto di circolazione, ottenute mediante una forzatura del sistema informatico della Motorizzazione civile e attestanti passaggi di proprietà di veicoli mai effettuati realmente, appropriandosi così indebitamente della somma corrisposta dai clienti sia per i servizi di agenzia sia per gli importi destinati agli enti pubblici a titolo di imposte ed emolumenti. Inoltre, nonostante dal 2017 fosse stato più volte sospeso dalle abilitazioni allo sportello telematico dell'automobilista (Sta), revocate definitivamente nel 2018, l'uomo aveva mantenuto la disponibilità dei sigilli, che utilizzava abusivamente per autenticare gli atti di vendita e trarne un ingiusto profitto ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano peculato

Per queste ragioni lo scorso 27 aprile i Carabinieri della StazionePorta Genova hanno ... in danno di cittadini ed enti, per i reati di, usurpazione di funzioni pubbliche, truffa, uso ...I carabinieri della StazionePorta Genova e gli agenti della Polizia locale hanno notificato ... Sono in totale 280 i capi di imputazione a carico dell'uomo per i reati di, usurpazione ...(Adnkronos) - Da pubblico ufficiale, qualità che ha aggravato la sua posizione e che ha anche permesso di procedere d'ufficio, il 52enne ha fornito certificazioni false, come i tagliandi autoadesivi ...Cinquantaduenne italiano indagato per 280 capi di imputazione, ai danni di cittadini e di enti, per vari reati.