Milan | la benedizione di Shevchenko | “Atalanta stanca dopo la Coppa Italia | credo in Pioli”

Leggi su mediagol

(Di sabato 22 maggio 2021) Andriycrede nel suo.Inter, Lautaro Martinez: “Svolta Scudetto? Il derby cole quella doppietta… Lì si è vista una cosa”L'ex attaccante ucraino simbolo vero e proprio del club rossonero negli anni dei trionfi, vota per il club di Via Aldo Rossi nella corsa Champions che si chiuderà domenica sera. Gli uomini guidati da Stefanosaranno ospiti dell'già qualificata ma vogliosa di chiudere il campionato al secondo posto, alservirà però un successo per non guardare ai risultati di Napoli e Juventus. Una partita che l'attuale commissario tecnico dell'Ucraina guarderà comunque con attenzione vista la presenza in campo di Ruslan Malinovskyi. L'ex bomber anche della Dinamo Kiev, nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha ...