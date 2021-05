Mattarella a Palermo per ricordare le vittime della strage di Capaci (Di sabato 22 maggio 2021) A 29 anni dalla strage di Capaci, il capo dello Stato Sergio Mattarella sarà domani a Palermo per partecipare alle numerose iniziative in ricordo dell’eccidio in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta. 57 giorni dopo, il 19 luglio, in via D’Amelio il tritolo uccise Paolo Borsellino e gli agenti il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 22 maggio 2021) A 29 anni dalladi, il capo dello Stato Sergiosarà domani aper partecipare alle numerose iniziative in ricordo dell’eccidio in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uominiscorta. 57 giorni dopo, il 19 luglio, in via D’Amelio il tritolo uccise Paolo Borsellino e gli agenti il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

OBeneduci : Falcone: Mattarella a Palermo per ricordare le vittime della strage di Capaci - silvestrigreg : RT @AnsaSicilia: Falcone: Mattarella a Palermo per ricordare le vittime della strage di Capaci. Anche un progetto di design urbano per cost… - AiseStampa : “Di cosa siamo Capaci”: Mattarella a Palermo per la commemorazione della strage - corrmezzogiorno : #Palermo Covid, in Sicilia 350 i nuovi positivi e 17 vittime Mattarella all’hub di Pa... - OnlineAletheia : Mattarella a Palermo nel giorno della Strage di Capaci -