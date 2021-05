Marcia per la Vita: un successo, neanche la pandemia la ferma (Di sabato 22 maggio 2021) Non era assolutamente scontato che si potesse svolgere la manifestazione in favore della Vita, invece è stata un successo inatteso. Circa un migliaio di manifestanti hanno invaso l’area sottostante il palco allestito nei pressi di piazza Venezia, a Roma. Tutti a Roma per i bambini non nati Famiglie giunte non solo da Roma ma da L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 22 maggio 2021) Non era assolutamente scontato che si potesse svolgere la manifestazione in favore della, invece è stata uninatteso. Circa un migliaio di manifestanti hanno invaso l’area sottostante il palco allestito nei pressi di piazza Venezia, a Roma. Tutti a Roma per i bambini non nati Famiglie giunte non solo da Roma ma da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : #22maggio Il popolo che sostiene la #vita si ritrova ai Fori Imperiali dopo l’edizione digitale del 2020 a causa de… - Bobbio65M : RT @mircoDmirco: La marcia per la vita è una delle marce più belle del mondo. - FratellidItalia : RT @IsabellaRauti: La 'Marcia per la vita', un'occasione per ribadire il valore della #vita umana fin dal suo concepimento e per difendere… - Letargo6 : RT @CasaPoundItalia: Questa mattina una delegazione di #CasaPound ha partecipato alla Marcia per la vita a Roma per ribadire in primis il n… - adrianobusolin : RT @CasaPoundItalia: Questa mattina una delegazione di #CasaPound ha partecipato alla Marcia per la vita a Roma per ribadire in primis il n… -