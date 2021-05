Manager narcotizza | violenta e fotografa studentessa Stupratore seriale Scatti delle ragazze come trofeo

Advertising

Corriere : Milano, manager farmaceutico narcotizza, violenta e fotografa una studentessa di 21 anni: arrestato - MargMasc9 : #23maggio #Milano ragazze denunciate, bisogna fermarli Narcotizza e violenta stagista ma si sospettano altre vitti… - CribeGigi : Narcotizza e violenta stagista ma si sospettano altre vittime: chi è il manager Antonio Di Fazio. La giustizia facc… - twMec : RT @EugenioCardi: Milano, imprenditore farmaceutico narcotizza, violenta e fotografa una studentessa 21enne: arrestato. «Molte altre vittim… - kittesencul : RT @EugenioCardi: Milano, imprenditore farmaceutico narcotizza, violenta e fotografa una studentessa 21enne: arrestato. «Molte altre vittim… -

Ultime Notizie dalla rete : Manager narcotizza

accusato di aver narcotizzato e abusato di una studentessa di 21 anni che lo aveva contattato per uno stage universitario. Per questo Antonio Di Fazio, classe 1971, amministratore unico della Global ...una giovane studentessa , ne abusa e poi la fotografa ma dopo una serie di indagini viene arrestato. Protagonista un imprenditore farmaceutico di Milano , bloccato ieri dai Carabinieri del ...I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne, ...Nel suo cellulare sono state trovate immagini di almeno altre quattro ragazze seminude e prive di sensi. Stando a quanto ipotizzato, quelle giovani, non ancora identificate, potrebbero aver subìto gli ...