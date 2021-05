LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Michele Martina si prende il bronzo, sconfitte Ferracuti e Cardin (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Interrompiamo temporaneamente la nostra DIRETTA LIVE. Ci ritroviamo qui per le finali per l’oro, che prenderanno il via intorno alle 12.00. 11.27 Irina Sharykhina supera Gasimova per 5-3 e si assicura la medaglia di bronzo. 11.21 L’altra sfida per il bronzo dei -55 kg vedrà protagoniste la bielorussa Irina Sharykhina e l’azera Ilaha Gasimova. 11.19 Niente da fare per Sara Cardin, che cede per 1-0 alla montenegrina Jelena Maksimovic e non riesce ad agguantare il bronzo. 11.15 Avanti Jelena Maksimovic. 1-0 dopo appena 30”. 11.13 COMINCIA IL MATCH! 11.11 Tocca anche a Sara Cardin! L’azzurra sfiderà la montenegrina Jelena Maksimovic per la medaglia di ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31 Interrompiamo temporaneamente la nostra. Ci ritroviamo qui per le finali per l’oro, cheranno il via intorno alle 12.00. 11.27 Irina Sharykhina supera Gasimova per 5-3 e si assicura la medaglia di. 11.21 L’altra sfida per ildei -55 kg vedrà protagoniste la bielorussa Irina Sharykhina e l’azera Ilaha Gasimova. 11.19 Niente da fare per Sara, che cede per 1-0 alla montenegrina Jelena Maksimovic e non riesce ad agguantare il. 11.15 Avanti Jelena Maksimovic. 1-0 dopo appena 30”. 11.13 COMINCIA IL MATCH! 11.11 Tocca anche a Sara! L’azzurra sfiderà la montenegrina Jelena Maksimovic per la medaglia di ...

