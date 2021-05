LIVE Karate, Europei 2021 in DIRETTA: Clio Ferracuti ora sul tatami, in palio la medaglia di bronzo (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.53 Ferracuti avanti! 1-0 per l’azzurra a 1’10” dalla fine! 9.51 COMINCIA IL MATCH! 9.50 E’ ora il momento di Clio Ferracuti! La romana classe 1996 se la vedrà con la svizzera Ramona Bruederlin per l’altro bronzo dei +68 kg. 9.47 Vittoria agevole per Eleni Chatziliadou, che supera Fortesa Orana per 5-0. La prima medaglia degli Europei di Porec va dunque alla Grecia. 9.42 A 1’33” dal termine Chatziliadou è avanti per 2-0 su Orana. 9.38 Il primo match è quello tra la greca Eleni Chatziliadou e la kosovara Fortesa Orana, valido sempre per il bronzo. Dopo toccherà a Clio Ferracuti! 9.36 La prima categoria in scena sarà il kumite femminile +68 kg, in cui la nostra ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53avanti! 1-0 per l’azzurra a 1’10” dalla fine! 9.51 COMINCIA IL MATCH! 9.50 E’ ora il momento di! La romana classe 1996 se la vedrà con la svizzera Ramona Bruederlin per l’altrodei +68 kg. 9.47 Vittoria agevole per Eleni Chatziliadou, che supera Fortesa Orana per 5-0. La primadeglidi Porec va dunque alla Grecia. 9.42 A 1’33” dal termine Chatziliadou è avanti per 2-0 su Orana. 9.38 Il primo match è quello tra la greca Eleni Chatziliadou e la kosovara Fortesa Orana, valido sempre per il. Dopo toccherà a! 9.36 La prima categoria in scena sarà il kumite femminile +68 kg, in cui la nostra ...

