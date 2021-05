LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: classifica generale. 3° Caruso, Nibali si arrende: “C’è poco da dire” (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA direTTA LIVE classifica generale Giro d’Italia 2021 VINCENZO Nibali ALZA BANDIERA BIANCA: “NON HO LA GAMBA DEI GIORNI MIGLIORI” LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Giro d’Italia: MAGLIA BIANCA, AZZURRA E CICLAMINO 17.20 Egan Bernal: “Sono contento che non mi fa male la schiena, è la cosa più importante“. 17.18 Nibali ha tagliato il traguardo a 12’04” da Fortunato. Lo Squalo ora è fuori classifica: potrà avere più spazio per lanciarsi in fuga e giocarsi una tappa. 17.15 Ha alzato definitivamente bandiera bianca Vincenzo Nibali, staccatosi già a 6 km dalla vetta. “E‘ stata tutta la tappa tirata, sempre ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCENZOALZA BANDIERA BIANCA: “NON HO LA GAMBA DEI GIORNI MIGLIORI” LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL: MAGLIA BIANCA, AZZURRA E CICLAMINO 17.20 Egan Bernal: “Sono contento che non mi fa male la schiena, è la cosa più importante“. 17.18ha tagliato il traguardo a 12’04” da Fortunato. Lo Squalo ora è fuori: potrà avere più spazio per lanciarsi in fuga e giocarsi una tappa. 17.15 Ha alzato definitivamente bandiera bianca Vincenzo, staccatosi già a 6 km dalla vetta. “E‘ stata tutta la tappa tirata, sempre ...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? @ineosgrenadiers setting the tempo now. 7km to go. 5'20'' for the breakaway. Follow live: - Eurosport_IT : ?? Due parole: MONTE ZONCOLAN! Tappa assolutamente da non perdere ???? ?? H 11:30 - Cittadella - Zoncolan (205 km)… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Bernal incrementa 3° Caruso. Nibali sprofonda: “Non ho la gamba” - #DIRETTA #d’Italia… - Shoronpo_milan : RT @acmilanyouth: ?? 45' Raddoppio Milan! Robotti!???? Destro a giro da fuori, con leggera deviazione: i rossoneri concedono il bis! #MilanB… -