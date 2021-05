L’Isola dei Famosi 2021 ha eletto il suo primo finalista | a sorpresa | è un uomo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 maggio 2021) A oramai circa due settimane dalla fine del programma,deiha deciso di eleggere il suo: ovvero il naufrago che resterà immune da nomination e meccanismi eliminatori fino al giorno della grande finale; una finale che, come ipotizzato a più riprese, si svolgerà in Honduras così da evitare che i concorrenti siano costretti a svolgere i 10 giorni di quarantena previsti dalle leggi italiane (lasciando di fatto il programma allo scoperto). Quindi, parlando di finale, chi è ilufficiale dedei? Per eleggerlo, Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino hanno sottoposto ad alcune prove i vari naufraghi rimasti ancora in gara. I concorrenti sono stati divisi in ...