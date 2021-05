Liga 2020 2021 | Atletico Madrid campione | Valladolid battuto 2-1 in rimonta

(Di sabato 22 maggio 2021) L’vince lae lo fa col brivido che ha accompagnato questo folle campionato spagnolo. La squadra di Simeone batte inile lo fa con le reti di Correa (57?) e Suarez (67?). Sull’altro campo i rivali del Realche hail Villareal per 2-1. Nella prima frazione di gioco la squadra di Simeone è irriconoscibile. Crea poco, e concede qualche spazio di troppo sulla trequarti agli avversari. Al 10? ilè infatti pericoloso: Villa – uno dei migliori dei primi 45? – si accentra dalla sinistra e col destro chiama Oblak al primo intervento della serata. Ma è il prologo a quanto sta per accadere. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore, l’si fa trovare impreparato: Villa ...

Moixus1970 : RT @sportface2016: #Liga, l'#AtleticoMadrid è campione di #Spagna per l'undicesima volta nella storia - Eurosport_IT : Una rimonta che vale il titolo, l'Atletico è campione di Spagna ???????? #LaLiga | #AtleticoMadrid - FerAlgaba : CAMPIONI DI LIGA 2020-2021 #AúpaAtleti - sportface2016 : #Liga, l'#AtleticoMadrid è campione di #Spagna per l'undicesima volta nella storia - grecben : Mentre ci godiamo gli ultimi spettacolari momenti della #Liga 2020-21 volevo ringraziare pubblicamente @spagnolo_il… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Il video del gol di Yeremi Pino, valso il vantaggio del Villareal a Madrid, contro il Real Madrid di Benzema e compagni . Durante l'ultima giornata della/2021, decisiva per i verdetti ufficiali, l'attaccante del Villareal ha superato Courtois con un pallonetto delicato e strepitoso; assist di Gerard Moreno e gol magnifico degli ospiti, ...L'Atletico Madrid è in svantaggio dopo 18 contro il Valladolid nell'ultima, decisiva giornata di/2021. La firma è di Oscar Plano che concretizza un rapidissimo contropiede dei padroni di casa azionato da un tacco di Villa e da un lancio in profondità di Marcos Andre. A tu per tu con ...VIDEO - Highlights e gol di Valladolid-Atletico Madrid 1-2, match della giornata di Liga 2020/2021: azioni salienti e reti della partita ...Alle ore 18:00 avranno inizio le dirette testuali dei seguenti incontri de LaLiga Santander 2020/2021 valevoli per la 38ª giornata: Celta Vigo-Real Betis, Huesca-Valencia, Osasuna-Real Sociedad ed ...