Letta va di nuovo da Fazio | Crosetto li ridicolizza | «C’è stato più lui in 2 mesi che Meloni in 8 anni»

Ha suscitato l'ironia di Guido Crosetto l'ennesimo invito di Fabio Fazio a Enrico Letta, che domani sera sarà nuovamente ospite a Che tempo che fa. «È stato più volte da Fazio a "Che tempo che fa" Enrico Letta, nei due mesi da segretario del Pd, che Giorgia Meloni negli ultimi 8 anni da Presidente di FdI. Con dati così dovrebbe spostarsi su La7», ha scritto Crosetto su Twitter, concludendo il post con le emoticon che si sbellicano dalle risate. Crosetto ironizza sulla presenza di Letta da Fazio Il post non è passato inosservato e in meno di due ore ha collezionato quasi 700 like e 100 retweet. Qualche giorno fa, in occasione di una diretta dalla Camera, anche Fabio ...

