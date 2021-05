La Murgia non capisce nulla di divise, ma su una cosa ha senz’altro ragione (Di sabato 22 maggio 2021) La signora Michela Murgia, nota ormai come intellettuale (categoria più volte sbeffeggiata da Sorel), ha emesso l’ennesimo rumore carico di odio: «A me spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa. Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere sono i dittatori, quando vedo un uomo in divisa un po’ mi spavento sempre». Spero che non abbia mai bisogno di chiamare polizia o carabinieri, ma in tal caso credo che non chiederà l’intervento in borghese. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021 La Murgia e le divise Ovviamente le persone di buonsenso hanno riso di questa ennesima sciocchezza della Murgia, ben sapendo che le «divise» fanno parte della struttura di ogni Stato. E rappresentano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 maggio 2021) La signora Michela, nota ormai come intellettuale (categoria più volte sbeffeggiata da Sorel), ha emesso l’ennesimo rumore carico di odio: «A me spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa. Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere sono i dittatori, quando vedo un uomo in divisa un po’ mi spavento sempre». Spero che non abbia mai bisogno di chiamare polizia o carabinieri, ma in tal caso credo che non chiederà l’intervento in borghese. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021 Lae leOvviamente le persone di buonsenso hanno riso di questa ennesima sciocchezza della, ben sapendo che le «» fanno parte della struttura di ogni Stato. E rappresentano ...

