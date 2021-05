Ian Somerhalder: "Mia moglie Nikki Reed mi ha salvato la vita dopo una frode" (Di sabato 22 maggio 2021) Ian Somerhalder di The Vampire Diaries ha dedicato un lungo post a sua moglie Nikki Reed, ricordando come lei gli abbia salvato la vita quando si è ritrovato a gestire un grave fallimento. La star di The Vampire Diaries Ian Somerhalder ha approfittato dei canali social per rendere omaggio a sua moglie Nikki Reed, raccontando di come lei gli abbia salvato la vita quando aveva investito parecchi soldi in un progetto poi poi rivelatosi una frode e ritrovandosi con dei gravi debiti. Questa settimana, l'attrice Nikki Reed ha compiuto 33 anni e suo marito Ian Somerhalder, noto per aver recitato nelle serie Lost e The Vampire ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021) Iandi The Vampire Diaries ha dedicato un lungo post a sua, ricordando come lei gli abbialaquando si è ritrovato a gestire un grave fallimento. La star di The Vampire Diaries Ianha approfittato dei canali social per rendere omaggio a sua, raccontando di come lei gli abbialaquando aveva investito parecchi soldi in un progetto poi poi rivelatosi unae ritrovandosi con dei gravi debiti. Questa settimana, l'attriceha compiuto 33 anni e suo marito Ian, noto per aver recitato nelle serie Lost e The Vampire ...

louxsunx : ma quanto è bello Ian Somerhalder? - niallsdarIing : Ian Somerhalder la smetti di scrivere cose sdolcinate a tua moglie che io sono ancora ferma ai Delena e soffro tanto - softbansheee : in lacrime per la dedica di ian somerhalder a nikki reed ok - thistown_horan : No scusate non ho capito, Ian Somerhalder è diventato padre e nessuno sapeva nulla?! È uno scherzo? Ho capito io male vero? - EmmaOrlando12 : Quando avevo 15 anni avevo una cotta incredibile per Damon Salvatore ovvero Ian Somerhalder . #IanSomerhalder -

