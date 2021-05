Guardiola: “Quando verrò in Italia…” (Di sabato 22 maggio 2021) “Quando verrò in Italia… “. Pep Guardiola chiacchiera tra amici a Bobo Tv. L’allenatore catalano del Manchester City interviene su Twitch nell’appuntamento abituale che Bobo Vieri organizza con Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Guardiola tiene una lezione tra aneddoti, ricordi, ‘chicche’ ripensando anche alla sua parentesi italiana da calciatore tra Brescia e Roma. “Carlo Mazzone è stato un padre per me. Quando sono arrivato in ritiro, ero un giocatore che arrivava dal Barcellona: ero stato il capitano del Barcellona, avevo trofei e titoli… E Mazzone, la prima sera, mi disse: ‘Ma che ce fai qua? Io non ti volevo, volevo puntare su Giunti… Sei forte e cercherò di farti giocare’. Meno male, ho pensato…”. Si parla delle soluzioni tattiche adottate dal tecnico catalano, che ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) “in“. Pepchiacchiera tra amici a Bobo Tv. L’allenatore catalano del Manchester City interviene su Twitch nell’appuntamento abituale che Bobo Vieri organizza con Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.tiene una lezione tra aneddoti, ricordi, ‘chicche’ ripensando anche alla sua parentesi italiana da calciatore tra Brescia e Roma. “Carlo Mazzone è stato un padre per me.sono arrivato in ritiro, ero un giocatore che arrivava dal Barcellona: ero stato il capitano del Barcellona, avevo trofei e titoli… E Mazzone, la prima sera, mi disse: ‘Ma che ce fai qua? Io non ti volevo, volevo puntare su Giunti… Sei forte e cercherò di farti giocare’. Meno male, ho pensato…”. Si parla delle soluzioni tattiche adottate dal tecnico catalano, che ...

Advertising

lifestyleblogit : Guardiola: 'Quando verrò in Italia...' - - AfricanoPublio : 'Quando verrò in Italia...'. Se ne parlò, ma io Guardiola alla Juve non ce lo vedevo e non ce lo vedo proprio. Due… - AZZUROAMD : @_enz29 Hai visto l'intervista di Etoo per Bein Sport in Francia? E quando parla di Guardiola? Vedremo se dici di… - italiaserait : Guardiola: “Quando verrò in Italia…” - Roberta_Siro : RT @Adnkronos: #Guardiola in tv da #Vieri: gli aneddoti e un indizio sul futuro (forse). -