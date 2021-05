Guardiola alla Bobo Tv: «Messi il più forte di tutti. Quando allenerò in Italia…» (Di sabato 22 maggio 2021) Pep Guardiola alla Bobo Tv: le parole del tecnico del Manchester City ospite della trasmissione su Twitch di Adani, Vieri, Cassano e Ventola Pep Guardiola è l’ospite d’onore della puntata di questa sera della Bobo Tv, la trasmissione in onda su Twitch di Vieri, Adani, Cassano e Ventola. Calcionews24.com ha seguito LIVE le dichiarazioni del tecnico del Manchester City, che ha avuto un passato in Serie A con la maglia del Brescia e della Roma. Messi – «forte, fortissimo, Il più forte. E’ una roba, la sua testa, la mentalità. Non ha perso mai una partitella in allenamento, se per caso l’avessa persa andava via dall’allenamento. Sono quattro-cinque nella storia così, con questa mentalità. Oltre le qualità. Può giocare dappertutto». Messi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) PepTv: le parole del tecnico del Manchester City ospite della trasmissione su Twitch di Adani, Vieri, Cassano e Ventola Pepè l’ospite d’onore della puntata di questa sera dellaTv, la trasmissione in onda su Twitch di Vieri, Adani, Cassano e Ventola. Calcionews24.com ha seguito LIVE le dichiarazioni del tecnico del Manchester City, che ha avuto un passato in Serie A con la maglia del Brescia e della Roma.– «, fortissimo, Il più. E’ una roba, la sua testa, la mentalità. Non ha perso mai una partitella in allenamento, se per caso l’avessa persa andava via dall’allenamento. Sono quattro-cinque nella storia così, con questa mentalità. Oltre le qualità. Può giocare dappertutto»....

Advertising

Intericchissima : RT @_Bitw_n_10: vieri: 'ma era vera la voce che ti accostava alla juve? ' guardiola: ' si, stavo arrivando a torino in maserati, mi sono f… - Fracal971 : RT @_Bitw_n_10: vieri: 'ma era vera la voce che ti accostava alla juve? ' guardiola: ' si, stavo arrivando a torino in maserati, mi sono f… - Gran_Cassa_ : Pep Guardiola in diretta su Twitch alla #BoboTv senza filtri: roba da 2030 televisivo... Pazzesco - _Bitw_n_10 : vieri: 'ma era vera la voce che ti accostava alla juve? ' guardiola: ' si, stavo arrivando a torino in maserati, m… - edoar88 : Ho vissuto nello stesso periodo storico di Pep Guardiola ospite alla BoboTV, grazie a chiunque sia lassù a decidere le cose del mondo -